Palombi: “La Cremonese mi ha conquistato subito”

CREMONA (11 luglio 2019) - “Avevo altre offerte ma quando mi hanno detto che la Cremonese mi voleva ho accettato subito. Ha ragione il direttore Bonato, questo sarà l’anno della mia consacrazione e sono deciso a dare il massimo qua a Cremona, sia per il mio bene che per quello della squadra”. Si è presentato carico di ambizioni Simone Palombi, primo acquisto della Cremonese per la nuova stagione sportiva. L’attaccante prelevato il prestito dalla Lazio arriva dopo la bella esperienza con il Lecce culminata con la promozione in serie A. “Il segreto per vincere è dettato da molti fattori, tra cui il lavoro del gruppo in settimana. Un campionato si costruisce giorno dopo giorno con lavoro e unità di intenti. Qui ci sono le condizioni per fare bene. A me piace giocare negli spazi, sono veloce. Ho iniziato come esterno nella Lazio ma oggi gioco bene anche da seconda punta”.

