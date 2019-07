Cremonese, il difensore Luca Ravanelli in grigiorosso

CREMONA (9 luglio 2019) - L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dal Sassuolo a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto le prestazioni sportive di Luca Ravanelli.

Nato a Trento il 6 gennaio 1997, difensore, Ravanelli ha giocato nel Mezzocorona per poi entrare a far parte del settore giovanile prima del Parma e poi del Sassuolo. Con la Primavera neroverde ha conquistato un Trofeo di Viareggio. Nella scorsa stagione ha disputato 16 partite in Serie B con il Padova, realizzando 2 reti.

Il calciatore in data odierna si è sottoposto alle visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma.

