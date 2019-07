Cremonese, ufficiale l'ingaggio di Simone Palombi

CREMONA (9 luglio 2019) - L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dalla Lazio a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto le prestazioni sportive di Simone Palombi.

Nato a Tivoli il 23 aprile 1996, attaccante, Palombi è cresciuto nella Lazio ed ha esordito in Serie A nel 2017 nella gara con la Spal. Sempre con la maglia biancoceleste ha collezionato 2 presenze in Europa League. Dopo le esperienze in B con Ternana e Salernitana, nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie A con il Lecce, giocando 29 gare e realizzando 8 reti.

Il calciatore in data odierna si è sottoposto alle visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma.

