Rugby Viadana 1970, Brandolini in giallonero fino al 2021

VIADANA (5 luglio 2019) - Classe ’92, 125 chili per un metro e 90: il pilone destro aquilano Antonio Brandolini vestirà ancora i colori gialloneri per le prossime due stagioni. Atleta che ha frequentato l’Accademia FIR Under 18 Lorenzo Sebastiani di Roma, già titolare con l’Italia U18 nell’Europeo FIRA di Treviso, non ancora 19enne è stato chiamato da Andrea Cavinato con l’Italia Under 20 per far parte del gruppo Azzurro in preparazione della Coppa del Mondo di categoria in veneto. A soli 18 anni esordisce in Eccellenza coi neroverdi abruzzesi, nel 2016 arriva a Viadana e nello stesso anno si aggiudica il Trofeo Eccellenza.

Il general manager Gamboa: "Giocatore che conosco molto bene, se motivato nel modo giusto è uno dei piloni più forti del campionato. Spero che la sua crescita continui anche quest'anno, ha un gran bel carattere in campo. Sono contento che lui abbia scelto di rimanere, andrà a rinforzare una prima linea di esperienza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO