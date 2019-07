Mercato, Cremonese vicinissima all'attaccante Palombi

CREMONA (5 luglio 2019) - La Cremonese è vicinissima all'attaccante Simone Palombi della Lazio per la prossima stagione. Palombi nell'ultima stagione ha giocato nel Lecce (28 presenze e 8 gol). In arrivo anche Deli e Zortea. In uscita Strizzolo (Pordenone?).