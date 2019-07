Nuoto, Giulia Verona bronzo con la staffetta azzurra

NAPOLI (5 luglio 2019) - Fantastico bronzo per la cremonese Giulia Verona alle Universiadi: a Napoli, nella 4x100 stile libero le azzurre dietro solo a Stati Uniti e Giappone. Il prestigioso appuntamento delle Universiadi inizia davvero nel migliore dei modi per Verona con la portacolori cremonese del Cs Esercito che nella prima giornata di gare contribuisce al bronzo italiano nella staffetta. Nella finale Giulia è partita in terza frazione dopo le compagne Paola Biagioli (55"75 in apertura) e Gioelemaria Origlia (55"72), nuotando un ottimo 55"52. Un super tempo con cui ha dato il cambio all'ultima frazionista Aglaia Pezzato con l'Italia in seconda posizione (con un vantaggio di 0"31 sulle giapponesi). Nello sprint finale purtroppo il 54"85 della Pezzato non è serve per respingere la rimonta di Runa Imai che con 54"44 ha regalato l'argento alle nipponiche. Podio con oro agli Stati Uniti in un inarrivabile crono complessivo di 3'37"99 (record della manifestazione), argento al Giappone in 3'41"74 e bronzo appunto all'Italia in 3'41"84. Per Giulia si tratta della seconda medaglia in carriera alle Universiadi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO