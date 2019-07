Conti (Varese): " Mai dette le frasi pubblicate"

VARESE (3 luglio 2019) - In merito all'articolo uscito sul quotidiano La Provincia di Cremona di mercoledì 3 luglio, dal titolo "Caos serie A, Varese e Brescia querele in vista?", precisiamo che per un errore di battitura sono state attribuite al general manager Andrea Conti della Pallacanestro Varese affermazioni che non sono mai state rilasciate. La redazione si scusa con Conti e con i lettori per lo spiacevole disguido.