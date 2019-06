Titolo italiano per il cremonese Caldonazzo con la Canottieri Milano

RAVENNA (30 giugno 2019) - Il canottiere cremonese Marcello Caldonazzo si è laureato campione italiano con la Società Canottieri Milano vincendo la finale del quattro di coppia Under 23 pesi leggeri ai campionati che si sono svolti a Ravenna presso il bacino della Standiana. In un week end particolarmente soleggiato ma mitigato dal vento, solo Caldonazzo (ex Baldesio) è riuscito a conquistare un titolo tricolore. Dopo aver chiuso al quarto posto la finale del doppio Under 23 pesi leggeri, Caldonazzo si è rifatto sul quattro con Giacomo Colombo, Paolo Corini e Sebastiano Curti. Sotto gli occhi del tecnico cremonese Luca Manzoli, che ne cura la preparazione, la barca di Caldonazzo ha vinto con due secondi e mezzo di distacco.

Ai campionati Under 23 e Ragazzi bene solo la Canottieri Flora che ha centrato due podi. Dopo qualificazioni e semifinali, Alice Rossi ha chiuso al terzo posto il singolo Under 23 recuperata negli ultimi metri da Alexandra Kushnir della Canottieri Ravenna. La seconda medaglia, sempre di bronzo, è stata raccolta dal due formato da Luca Tenca, Gabriele Brugnoli e dal timoniere Amedeo Benedusi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO