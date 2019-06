Marta Cavalli argento nell'Inseguimento Individuale

MINSK (30 giugno 2019) - Medaglia d'argento per Marta Cavalli nella prova dell'Inseguimento ai Giochi Europei di Minsk. Dopo aver centrato l'oro con il quartetto nella prova a squadre, la 21enne di San Bassano ha sfiorato il bis nell'individuale arrendendosi solo in finale all'esperta bielorussa Tatsiana Sharakova (34 anni). Nella sfida decisiva Marta ha firmato un tempo di 3'37''489, chiudendo con 5'' di ritardo dalla Sharakova che si è presa l'oro. Il secondo posto con argento rappresenta comunque l'ennesimo grande risultato per l'azzurra cremonese. Sempre alla Minsk Arena, oggi alle 14,55 la pistard cremasca Miriam Vece affronterà la finale dei 500 metri.

