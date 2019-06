Trionfo d'oro per Marta Cavalli

MINSK (28 giugno 2019) - Trionfo di Marta Cavalli ai Giochi Europei di Minsk. Nella specialità dell'Inseguimento a squadre, su pista, la ciclista di San Bassano ha conquistato la medaglia d'oro nel quartetto azzurro superando in finale la Gran Bretagna. Piuttosto netto il trionfo del team italiano, completato da Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Martina Alzini, che trascinate da Marta hanno firmato un tempo di 4:18.695 contro il 4:21.173. In semifinale le azzurre avevano travolto le padrone di casa della Bielorussia, dopo essere state le più veloce anche nelle qualifiche. Nel pomeriggio, alla Minsk Arena, è arrivato anche l'argento nell'Inseguimento a squadra maschile per quattro atleti dell'Arvedi Cycling: Davide Plebani, Stefano Moro, Francesco Lamon e Carloalberto Giordani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO