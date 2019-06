Vanoli, Sanguinetti rinnova per un'altra stagione

CREMONA (28 giugno 2019) - La Vanoli Basket Cremona comunica di aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020 con il playmaker Giacomo “Jack” Sanguinetti, 181 cm per 84 kg.

“Sono molto felice - spiega Sanguinetti - di restare a Cremona, dove in tre mesi ho potuto apprezzare l’aria che si respira in una società che ha dimostrato voglia di crescere sempre e non porsi limiti, oltre che di un ambiente speciale, la domenica durante la partita così come nella quotidianità della settimana”.

Soddisfatto anche Gianmaria Vacirca, responsabile scouting e area tecnica della Vanoli: "Questa è una grande notizia. Jack è stato uno degli artefici silenziosi del nostro incredibile finale di stagione, con un contributo che è andato ben al di là del mero minutaggio. Quando poi è stato chiamato in causa nei playoffs, ha giocato con coraggio e personalità. La Vanoli ha bisogno di giocatori come Sanguinetti, che lavorano con umiltà, etica e sacrificio. È uno duro come il ferro. È destinato a un lungo futuro in serie A se continuerà a lavorare con serietà e sempre con voglia di migliorarsi”.

