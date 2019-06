Topias Palmi nuovo giocatore della Vanoli Cremona

CREMONA (27 giugno 2019) - Vanoli Basket Cremona comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2022 con la guardia finlandese Topias Palmi, 194 cm per 90 kg.

Nato il 26 agosto del 1994 a Tampere, Topias è membro della Nazionale del suo Paese ed è stato l’MVP del campionato finlandese disputato nelle fila del Joensuun Kataja con 17.3 punti e 5.6 rimbalzi di media. 12.3 punti e 3.8 rimbalzi le sue cifre in Fiba Europe Cup. E’ cresciuto cestisticamente nella squadra della sua città, Tampere, e fino all’anno scorso la pallacanestro ha accompagnato il suo percorso di studi universitari. E’ laureato in Business Administration ed ha partecipato a due Universiadi, in Corea del Sud nel 2015 e a Taiwan nel 2017

“Sono stato molto lusingato - è la prima dichiarazione di Topias Palmi - dalla chiamata di un club come la Vanoli Cremona, e non ho esitato un attimo a cogliere questa opportunità. Sono pronto per questa nuova avventura e non vedo l’ora che inizi la prossima stagione per conoscere tutto il mondo Vanoli. Voglio aiutare la squadra con quelle che sono le mie caratteristiche, di realizzatore e tiratore, portare in campo grande energia e migliorarmi in tutti gli aspetti del gioco”.

Gianmaria Vacirca, responsabile scouting e area tecnica della Vanoli, spiega: “Topias è un giovane che gioca con coraggio, personalità e intelligenza. E’ un combattente con la mentalità dello scorer e ampi margini di miglioramento. Per il campionato che ci attende avremo bisogno solo di ragazzi duri come il ferro, di grande etica ed educazione, che considerino la Vanoli un Club cui aspirare e non un ripiego, e Palmi risponde a tutte queste caratteristiche”.

[VIDEO TOPIAS PALMI FIBA EUROPE CUP HIGHLIGHTS 2018-2019]

