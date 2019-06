Roma, alla Camera premiati Pepo Team e Cremonese

ROMA (26 giugno 2019) - Giornata particolare oggi per il il Pepo Team e la Cremonese. A Roma si è tenuta la cerimonia, presso la Camera dei Deputati (aula dei gruppi parlamentari), a cui sono state invitate tutte le squadre finaliste del campionato di Quarta Categoria. Moltissime le autorità presenti, tra cui il presidente Figc Gabriele Gravina e il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Un bellissimo modo per chiudere la stagione con la massima visibilità per le formazioni che si sono impegnate sul campo. In questo magnifico contesto, il Pepo Team Cremona e la Cremonese verranno premiati per i loro dieci anni di collaborazione.

La delegazione del Pepo Team era composta da Gianluca Rossi (presidente), Dimitri Trombini (allenatore Pepo Team calcio a 7), Amedeo Raimondi (dirigente Pepo Team), Antonio Giotta (capitano Pepo Team Calcio a 7). Per la Cremonese erano presenti il presidente Paolo Rossi e il direttore generale Paolo Armenia.

L’Associazione Pepo Team è una realtà fondata nel 2002 che ha la propria sede operativa a Cremona. Per metà è società sportiva affiliata alla Figc, Csi, Fisdir, Uisp, alla Special Olympics Italia, riconosciuta ufficialmente dal Coni e per metà è associazione di volontariato. Si occupa di proporre attività sportive altamente inclusive dedicate a ragazzi e ragazze con disabilità diverse, in prevalenza intellettive e relazionali.

