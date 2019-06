Coppa del Mondo, Valentina Rodini argento in Polonia

CREMONA (23 giugno 2019) - L'atleta cremonese delle Fiamme Gialle Valentina Rodini ha conquistato la medaglia d'argento nella rassegna di Coppa del Mondo di canottaggio, conclusasi oggi a Poznan (Polonia). Il secondo posto per Valentina è arrivato dal doppio pesi leggeri femminile, in coppia con Federica Cesarini; le azzurre si sono viste sfilare l’oro dal collo per soli nove centesimi dalla Nuova Zelanda che, dalle retrovie, dopo il passaggio dei 1.500 metri, ha superato Cina e Italia spingendo fuori dal podio la Francia.

