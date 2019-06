JuVi Ferraroni, ingaggiata la guardia Filippo Orlandelli

CREMONA (20 giugno 2019) - La JuVi Ferraroni Cremona 1952 comunica di aver raggiunto l'accordo con Filippo Orlandelli (guardia, classe 1999) per il campionato 2019/2020.

Filippo è cresciuto nelle giovanili del Basket Viadana fino alla stagione 2014/2015, per poi passare alla Vanoli Basket dove ha disputato le seguenti stagioni: 2014/2015 Under 17 Elite, 2015/2016 Under 18 Elite e C2, 2016/2017 Under 18 Eccellenza e Serie D e da dicembre aggregato alla prima squadra, 2017/2018 Serie D, ritiro estivo, preparazione e tesseramento con prima squadra (da novembre a marzo fermo per infortunio).

Nella stagione appena conclusa è tornato a vestire la maglia del Basket Viadana (C Silver) chiudendo con 32 presenze e 6 punti di media (con un high-score di 17).

