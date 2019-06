Dino Guadalupi è il nuovo allenatore della Chromavis Abo

OFFANENGO (19 giugno 2019) - Sarà Dino Guadalupi il nuovo tecnico della Chromavis Abo. Offanengo, dunque, ha scelto la nuova guida tecnica per la prima squadra del sodalizio neroverde, reduce dalla finale play off di B1 femminile e che proverà – salvo un eventuale ripescaggio in A2 – nuovamente a essere protagonista nella nuova annata agonistica. Brindisino classe 1976, Guadalupi riceve il testimone da Leo Barbieri e con lui la formazione cremasca proverà a far bene dopo l’estate.

