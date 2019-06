Orzinuovi vola in A2

MONTECATINI TERME (16 giugno 2019) - L’Agribertocchi Orzinuovi firma l’impresa e riscrive la storia: è promozione in Serie A2! Alla Final Four di Montecatini gli orceani domano la corazzata San Severo tornando con pieno merito, due anni dopo il primo salto di categoria, nel secondo palcoscenico nazionale della pallacanestro italiana. Orzi parte fortissimo, resiste al tentativo di rimonta avversario e nel finale vince con il cuore e con una arcigna difesa. E al suono dell’ultima sirena esplode la gioia incontenibile del popolo orceano. Lacrime, abbracci, sorrisi e il tradizionale taglio della retina del PalaTerme: Orzi è tornata in Serie A2 dopo una stagione vissuta sempre in crescendo.

