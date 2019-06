La Vanoli non parteciperà alla coppe europee

CREMONA (14 giugno 2019) - La Vanoli non parteciperà alle coppe europee nella prossima stagione. Lo ha comunicato la stessa società spiegando che la scelta di non procedere alla registrazione è maturata "nell’ambito di una progettualità pluriennale in base alla quale si ritiene necessario un ulteriore consolidamento nella prossima stagione della struttura organizzativa e sportiva nel rispetto delle risorse economiche disponibili in un percorso di crescita graduale e continuo".

