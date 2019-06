Esperia promossa in serie B1

MODENA (13 giugno 2019) - E' una Esperia dal cuore infinito quella che conquista al PalaAnderlini di Modena il pass per la B1 al termine di un match combattuto e sofferto che ha premiato le gialloblù solo al tie break. Dopo un inizio contratto le cremonesi hanno risposto al vantaggio iniziale delle padrone di casa ma si sono trovate di nuovo sotto e ad un passo da gara-3 sul 2-1 Modena. Nel momento più difficile, con le energie che parevano venire meno, una straordinaria Sara Lodi ed il cuore di capitano di capitan Decordi hanno trascinato la squadra al successo vincendo nettamente il quarto set e chiudendo la pratica in una tie break mai in discussione. L'Esperia va a far compagnia ad Ostiano ed Offanengo nel terzo campionato nazionale.

Anderlini Modena-Esperia Cremona 2-3 (18-25, 25-22, 20-25, 25-15, 15-9)

Anderlini Modena: Montovi (L), Gottardi 2, Landucci, Tosi 1, Petruzziello 11, Aliuigi, Migliorini 11, Bellini 11, Malovic 13, Giovagnoni, Sanguigni (L), Giovagnoni 9, Adani 2. All. Maioli.

Esperia Cremona: Andreani, Antonucci 11, Agostini, Bassi, Brandini 7, Lodi 20, Decordi 9, Ruffa (L), Fortuna, Ghisolfi 9, Bulla, Perroni. All. Sbano-Denti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO