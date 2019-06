JuVi Ferraroni, Andrea Zagni è il nuovo direttore sportivo

CREMONA (10 giugno 2019) - La Juvi Ferraroni rinforza la dirigenza con l'arrivo di un nuovo direttore sportivo: la società orogranata dà il benvenuto (o il bentornato) ad Andrea Zagni. Classe 1964, da giocatore ha vestito per diverse stagioni la canotta Juvina, anche da capitano.

Il vicepresidente Mattia Barcella commenta: “Con l’arrivo di Andrea la società punta a fare un ulteriore passo in avanti, fuori dal rettangolo di gioco, nel percorso di crescita iniziato 5 anni fa con la ripartenza dal campionato di Promozione e proseguito con la cavalcata che ci ha portato ai Playoff di serie B nella stagione appena conclusa. Con l’occasione voglio ringraziare tutti quelli che in questi anni ci hanno supportato, in questo ruolo e negli altri, e senza i quali i risultati conseguiti non sarebbero stati possibili. Naturalmente l’augurio è che continuino a farlo e che altri appassionati si possano unire al nostro gruppo. Un ringraziamento particolare alla famiglia Ferraroni senza la quale questa fantastica avventura non sarebbe iniziata e proseguita".

