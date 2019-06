L'MgKvis Corona Piadena festeggia la promozione in Serie B

LUMEZZANE (6 giugno 2019) - Prova straordinaria dell'MgKvis Corona Piadena che domina gara-2 della finale playoff contro la Virtus Lumezzane chiudendo la serie e festeggiando la promozione in serie B. I ragazzi di Tritto, dopo una stagione eccezionale nella quale hanno dominato la categoria, hanno disputato la partita perfetta in una palazzetto bresciano dominato dai tifosi blu-arancio accorsi in massa. Subito avanti, Piadena ha dovuto incassare i rientri di Lumezzane a fine secondo quarto (41-44) e nel finale del terzo (64-67) trovando la forza per reagire e riportarsi a distanza di sicurezza potendo festeggiare senza patemi finali con il classico taglio della retina.