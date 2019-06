La Cremonese ko ai rigori, la Spal vince il Dossena

CREMA (3 giugno 2019) - I calci di rigori sono fatali alla Cremonese. La Spal, dal dischetto, non sbaglia mai (5-3, 1-1 dtr) e vince il Trofeo Dossena. Per i grigiorossi sfuma così l'opportunità di mettere in bacheca il quarto titolo.

TABELLINO

Cremonese: Fiore; Cerri, (12’ st Palla), Besozzi; Poledri, Missaglia, Cella; Girelli, Sow (37’ st Hoxha), Pedroni, Bingo (6’ st Spini), Rovido (40’ st Crivella). (De Bono, Perotta, Kadjio). All. Lucchini

Spal: Meneghetti; Milani, Farcas; Rizzo Pinna (35’st Mazzoni), Cannistrà (20’st Minaj), Alessio; (11’st Iskra Jacub) Cuellar, Sare, Babbi (20’ st Ellersson), Spina, Martina (11’ st Varela Lopes). (Maksymowicz, Valesani). All. Cottafava

Arbitro: Pasculli di Como

Rete: 10’ st Rovido, 46' st Varela Lopes.