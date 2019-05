Pergolettese-Avellino ore 18.30

CREMA (31 maggio 2019) - Si avvicina al termine la straordinaria stagione della Pergolettese. I gialloblù saranno in campo oggi alle 18,30 a Gubbio, per affrontare l’Avellino nella semifinale della poule scudetto. A questo appuntamento, i ragazzi di Matteo Contini arrivano dopo aver vinto il campionato e dopo aver superato il triangolare eliminatorio. Nella sfida contro gli irpini, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà ai calci di rigore. La vincente tra Pergolettese e Avellino e la vincente dell’altra semifinale Cesena-Lecco, si affronteranno domenica alle 16 allo stadio Renato Curi di Perugia per contendersi lo scudetto della serie D.