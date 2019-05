Vanoli Cremona - Umana Venezia (PalaRadi, alle 20.45)

CREMONA (30 maggio 2019) - Questa sera la Vanoli affronta Venezia nella prima sfida della serie delle semifinali playoff. Si parte con le prime due partite al PalaRadi (oggi e sabato) per poi trasferirsi al Taliercio per gara-3 ed eventuale gara-4, la possibile bella sarà di nuovo a Cremona. Alle ore 20.45 si farà dunque sul serio e più i turni passano e più le difficoltà aumentano. Di fronte ci sarà la Reyer Venezia, non una grande novità e un abbinamento mai troppo fortunato. Perchè la Vanoli ha già incrociato due volte i lagunari ai playoff ed è sempre andata male. Una volta 3-1 e l’altra 3-0, sempre al primo turno.

