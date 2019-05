Castrovilli saluta la Cremonese: 'Due anni splendidi'

CREMONA (22 maggio 2019) - Corre verso il suo futuro Gaetano Castrovilli che in queste ultime due stagioni ha interpretato quel senso di libertà e di freschezza che ha alimentato lo spirito della Cremonese in tanti momenti. Tornerà a Firenze, poi si vedrà. La crescita, il gol più bello, i mesi difficili lontano dal campo per infortunio, l’amore per la Cremonese e i suoi tifosi, l’emozione della chiamata in azzurro: di tante cose ha parlato oggi Castrovilli durante la conferenza stampa di congedo. «In queste due stagioni – ha spiegato il talento di Minervino Murge vicino a Bari – sono cresciuto molto da tutti i punti di vista e ci sono riuscito grazie alla società, ai compagni di squadra e ai tifosi».

