Cesena-Pergolettese 2-1

46' GOL DELLA PERGOLETTESE - Subito gol della Pergolettese che accorcia le distanze con Panatti

- Subito gol della Pergolettese che accorcia le distanze con Secondo tempo

Fine primo tempo

45' doppia occasione di Morello nell'ultimo minuto: primo tiro ribattuto, il secondo è fuori

36' la Pergolettese prova a reagire, ma Sarini non corre pericoli

32' il Cesena insiste e cerca il tris con un tiro di Schiavini alto sopra la traversa

28' ancora Cesena pericoloso e ancora con cappellini che manca di pochissimo l'appuntamento con il pgol su verticalizzazione di Alessandro

23' GOL DEL CESENA - Il Cesena raddoppia dopo sei minuti con un preciso colpo di testa di Cappellini su cross di Zamagni che si insacca all'incrocio

- Il Cesena raddoppia dopo sei minuti con un preciso colpo di testa di su cross di Zamagni che si insacca all'incrocio 17' GOL DEL CESENA - Tiro da fuori area di Tola che supera Chiovenda

- Tiro da fuori area di che supera Chiovenda 16' si rivede la Pergolettese con un colpo di testa fuori di Gullit su cross di Schiavini

14' il Cesena mantiene l'iniziativa in questa fase, sia pur senza creare grattacapi particolari alla retroguardia della Pergolettese

5' ghiotta occasione per la Pergolettese con Gullit che, solo davanti al portiere, mette a lato

Fischio d'inizio

FORMAZIONI

Cesena: Sarini, Zamagni, Rutjens, Viscomi, Marfella, Tola, Campagna, Andreoli, Capellini, Valeri, Alessandro. A disposizione: Agliardi, El Bouhali, De Feudis, Ricciardo, Ciofi, Benassi, Fortunato, Mantovani, Tortori. All. Angelini.

Pergolettese: Chiovenda, Manfroni, Villa, Lucenti, Fabbro, Bakayoko, Piras, Panatti, Gullit, Schiavini, Morello. A disposizione: Stucchi, Fanti, Flores Rivas, Muchetti, Manzoni, Cazzamalli, Facciolla, Bitihene, Bortoluz. All. Contini.

Arbitro: Morabito di Taurianova (Ferraioli di Nocera Inferiore e De Nardi di Conegliano).

CREMA (22 maggio 2019) - Dopo il successo ottenuto domenica per 2-1, nella prima gara della poule scudetto di serie D con la Pianese, la Pergolettese torna in campo oggi alle 16 per affrontare il secondo e ultimo impegno del girone, in casa del Cesena. Le due squadre sono appaiate con 3 punti a testa. Un pareggio le qualificherebbe entrambe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO