Reggio Emilia-Vanoli: ore 20,45 Stadio PalaBigi

CREMONA (12 maggio 2019) - Obiettivo tenere alta la tensione, risparmiare un po’ di energie ed entrare nel clima playoff. La Vanoli questa sera sarà di scena al PalaBiggi (ore 20.45) per l’ultima partita della regular season. Una gara che oggettivamente non ha molto da chiedere con i padroni di casa già salvi e Cremona ormai sicura del secondo posto. Coach Sacchetti però non vuole sentire scuse: «Non possiamo staccare la spina, sarebbe molto pericoloso ad una settimana dai playoff. Il nostro obiettivo deve essere quello di mantenere alta la tensione. Ci sarà una settimana per recuperare le energie in vista degli spareggi».

