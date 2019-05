[GUARDA IL VIDEO]

NOVARA (12 maggio 2019) - La Pergolettese è in serie C. Nello spareggio di Novara i gialloblu allenati da Contini hanno battuto il Modena 2-1 e hanno meritatamente centrato la promozione. La Pergolettese è scesa in campo con il piglio giusto ed è passata in vantaggio con Morello, ha subito un pareggio rocambolesco (autorete di Bortoluz) ma poi si è rimessa a proporre gioco e nel finale del primo tempo Franchi ha messo a segno il gol del 2-1. Vantaggio che poi è risultato decisivo. Nella ripresa, infatti, il Modena ha cercato di premere ma - a parte una bella occasione dell'ex Ferrario - non è mai stato pericoloso. Al 95' è esplosa la festa fra i giocatori e i tifosi al seguito.

90' Cinque minuti di recupero

88' Ultimi assalti del Modena

77' Angolo di Franchi, respinta con i pugni di Piras e Fabbro in rovesciata sfiora l'incrocio

74' Doppio cambio per la Pergolettese

72' Colpo di testa di Ferrario a pochi passi dalla porta, ma Stucchi intercetta il pallone

70' Il Modena continua ad attaccare ma senza creare occasioni significative. La difesa della Pergolettese finora fa buona guardia

65' Clamorosa occasione mancata da Franchi. Servito da Bortoluz dal limite dell'area si è trovato con la porta spalancata ma il suo tiro ha sorvolato la traversa

63' Cartellino giallo per Baldazzi

61' Cambio nel Modena: esce Montella entra Letizia

56' Cartellino giallo per Duca

53' Il vento - che soffia alle spalle del Modena - condiziona le traiettorie del pallone

52' Girata in area di Ferrario e Stucchi si supera mettendo in angolo

50' Fallo di reazione di Baldazzi su Manzoni non rilevato dall'arbitro, sebbene il guardalinee avesse alzato la bandierina per attirare la sua attenzione

46' Parte la ripresa con un cambio per il Modena. Entra in campo Loviso e rimane negli spogliatoi Pettarin

45' Termina il primo tempo con il vantaggio del Pergo per 2 a 1

38' GOL della PERGOLETTESE: angolo di Manzoni, Fabbro di testa colpisce il palo e Franchi mette in rete

37' Punizione di Baldazzi, deviazione di testa di Ferrario che sfiora il palo

32' Tiro centrale dalla lunga distanza di Pettarin parato da Stucchi

30' Il campo sintetico fa viaggiare la palla velocemente e spesso i controlli sono difficoltosi e imprecisi

29' Franchi mette in mezzo per Bortoluz. Colpo di testa alto

27' Ammonito Panatti

26' Azione in velocità per il Pergo, con cross di Villa per la testa di Franchi, ma la palla finisce fuori a lato

20' 1-1 per AUTORETE del Pergo.Bortoluz nel tentativo di intercettare la punizione alza la palla a pallonetto e supera l'esterafatto Stucchi

18' Ora ci si aspetta la reazione del Modena, ma la Pergolettese appare in buona giornata mentre il Modena è molto nervoso

13' GOL della PERGOLETTESE. Rete di Morello. Gran diagonale porta in vantaggio i gialloblu

1' Calcio d'avvio per il Modena: 3-4-3 per la Pergolettese, 4-3-3 per il Modena

0' Tutto pronto al Silvio Piola di Novara per la gara spareggio. Oltre 1.500 i tifosi della Pergolettese che sono arrivati a Novara per questa sfida che vale una stagione: squadre in campo

