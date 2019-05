Sfuma il sogno playoff, Cremonese ko 3-1 a Perugia

PERUGIA (11 maggio 2019) - Finisce a Perugia il campionato della Cremonese. Niente playoff, nemmeno per la squadra di Nesta. Sarà il Verona (che ha battuto il Foggia) a giocarsi agli spareggi qualche chance di promozione in Serie A. Ai ragazzi di Rastelli resta il rammarico di essere stati padroni del loro destino: con la vittoria il piazzamento playoff sarebbe stato sicuro.

L'approccio alla partita non è stato dei migliori. Cremonese troppo morbida e Perugia aggressivo che va subito in vantaggio. Nel finale di tempo Piccolo pareggia (gran gol) e si riaccendono le speranze per la Cremonese. Nella ripresa i risultati dagli altri campi iniziano ad essere sfavorevoli ai grigiorossi e nel finale l'undici ospite crolla con il Perugia che segna due gol. La vittoria, però, è inutile anche per i ragazzi di Nesta.

Cremonese fuori dai playoff , ma anche il Perugia. Sarà il Verona a disputare gli spareggi per la Serie A

86' GOL DEL PERUGIA Agazzi non trattiene la conclusione di Han e Kouam ribadisce in rete

Agazzi non trattiene la conclusione di Han e ribadisce in rete 83' segna il Cittadella il gol del pareggio col Palermo, in questo momento Cremo fuori dai playoff: deve solo trovare il gol vittoria

81' cambio Cremonese: Soddimo per Croce

77' occasione Perugia: altro colpo di testa di Han con Agazzi che vola a togliere il pallone dall'angolino

76' cambio Perugia: Falzerano per Dragomir

73' cambio Perugia: Mazzocchi per Rosi

72' cambio Cremonese: Strizzolo per Montalto

71' altra occasione del Perugia con la Cremonese schiacciata nella propria area: l'iniziativa di Kouam è buona, tiro deviato e calcio d'angolo

70' traversa del Perugia: colpo di testa di Han che colpisce la traversa a portiere battuto

64' cambio Cremonese: Carretta per Piccolo

62' punizione per il perugia da ottima posizione: Dragomir calcia alto

59' occasione Cremonese con Renzetti, Gabriel blocca

57' cambio Perugia: Han per Sadiq

56' il Perugia si galvanizza dopo il gol del Foggia contro il Verona: se il Perugia vincesse andrebbe ai playoff a discapito della Cremonese

48' occasione Perugia con un tiro di Kouan con decisiva deviazione in angolo di Renzetti

Secondo tempo

Fine primo tempo [ IL COMMMENTO

45' quattro minuti di recupero

44' GOL DELLA CREMONESE - Gran gol di Piccolo che calcia dal limite, pallone respinto, altra staffilata di controbalzo e pallone dell'angolino

36' azione manovrata della Cremonese, palla Piccolo che dal limite cerca lo spiraglio giusto e calcia sopra la traversa

33' punizione da 30 metri per la Cremonese: Mogos prova la soluzione di potenza, tiro alto

32' ammonito Carraro (Perugia)

26' Perugia vicino al raddoppio con un colpo di testa di Kouan, su cross di Falasco, che esce di pochissimo

24' primo tiro della Cremonese e Castrovilli, con il suo tiro a giro dal limite, va vicinissimo al gol del pareggio

23' altra occasione per il Perugia con Agazzi provvidenziale in uscita su Vido

20' la Cremonese non ha ancora calciato verso la porta in venti minuti

16' fiammata del Perugia con una discesa palla al piede di Verre che arriva al limite, calcia rasoterra: para Agazzi

15' ritmo basso in questo momento

9' ammoniti Arini (Cremonese) e Falasco (Perugia). Problemi per Carraro che è rimasto a terra dopo il contrasto con Arini

6' GOL DEL PERUGIA - Vido anticipa Claiton sull'assist di Carraro, controlla il pallone in un fazzoletto e fulmina Agazzi. Troppo leggera la difesa della Cremonese in questa circostanza

1' occasione Perugia con Sadiq che si presenta davanti ad Agazzi e il portiere gli sbarra la strada. Qualche problema per il portiere della Cremonese che resta a terra

Partiti

FORMAZIONI [ VIDEO

IL TABELLINO

Perugia (4-2-3-1): Gabriel; Aleandro Rosi (73' Pasquale Mazzocchi), Jawad El Yamiq, Norbert Gyömbér, Christian Kouan; Vlad Dragomir (76' Marcello Falzerano), Valerio Verre; Nicola Falasco, Luca Vido, Marco Carraro; Umar Sadiq (57' Han Kwang Song). All. Alessandro Nesta. A disposizione: Pasquale Mazzocchi, Daniel Pavlovic, Michele Cremonesi, Filippo Sgarbi, Marco Moscati, Kingsley Michael, Filippo Ranocchia, Raffaele Bianco, Marcello Falzerano, Han Kwang Song, Albano Bizzarri, Simone Perilli.

Cremonese (3-5-2): Michael Agazzi; Claiton, Emanuele Terranova, Antonio Caracciolo; Vasile Mogos, Daniele Croce (81' Danilo Soddimo), Mariano Arini, Gaetano Castrovilli, Francesco Renzetti; Adriano Montalto (72' Luca Strizzolo), Antonio Piccolo (64' Mirko Carretta). All. Massimo Rastelli. A disposizione: Dario Del Fabro, Ivan Rondanini, Francesco Migliore, Michele Castagnetti, Maodo Mbaye, Danilo Soddimo, Mirko Carretta, Gabriel Strefezza, Reda Boultam, Luca Strizzolo, Nicola Ravaglia, Giacomo Volpe.

Arbitro: Giua (assistenti Bresmes, Cipressa, quarto uomo Dionisi).

Reti: 6' e 93' Vido, 44' Piccolo, 86' Kouam.

Note - Ammoniti Arini, Falasco, Carraro.