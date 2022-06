Aiuti fino a 40 milioni al cabotaggio

BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato un programma italiano di aiuti per 40 milioni di euro a sostegno del cabotaggio e di servizi marittimi, nel contesto della pandemia del coronavirus. La misura, nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo sugli aiuti di Stato, sarà aperta alle compagnie di navigazione di tutte le dimensioni attive nel settore del cabotaggio e di altri servizi marittimi.

Gli aiuti saranno in sovvenzioni salariali sotto forma di esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il periodo compreso tra il primo agosto 2020 e il 31 dicembre 2021, riducendo il costo del lavoro sostenuto dai beneficiari. L'indennità salariale mensile non supererà l'80% dello stipendio lordo mensile del personale beneficiario. Il sostegno pubblico sarà concesso entro il 30 giugno di quest'anno.