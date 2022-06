Timmermans, mezzo miliardo di euro a sostegno delle città per la neutralità climatica

BRUXELLES - Mezzo miliardo di euro "per coinvolgervi direttamente" e "aiutarvi a liberare molti investimenti privati chiave per la trasformazione" nelle città che puntano a diventare climaticamente neutrali. È il sostegno promesso dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, parlando ai rappresentanti degli enti locali durante la conferenza Eurocities a Espoo in Finlandia.

"Voglio essere un vostro alleato, indipendentemente dalle strutture e dalle responsabilità, e sono consapevole che fallirò se non sarò costantemente in contatto con voi che mi dite cosa sta succedendo sul campo", ha aggiunto Timmermans. Il commissario Ue ha inoltre ricordato che il successo della transizione ecologica dipende dalla collaborazione fra città, anche internazionale, nonché dalla vitalità delle aree rurali, che sono "lo sfondo di città sane, che le alimentano e dove vivono le persone che contribuiscono all'economia cittadina".