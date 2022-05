Notificato all'Ue progetto co-investimento di Tim, Fibercop

BRUXELLES - Fibercop, il progetto di co-investimento di Tim per la realizzazione di nuove reti ad altissima capacità è stato notificato alla Commissione europea che ora esprimerà la sua valutazione entro un mese. Lo riferisce lo stesso esecutivo comunitario all'ANSA. La notifica è stata inoltrata dall'Agcom nell'ambito del codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Lo scorso sette aprile il dossier aveva ricevuto il via libera di Agcom, la quale aveva formulato le sue valutazioni conclusive sulla proposta. Ora spetta a Bruxelles dare il parere di sua competenza per arrivare all'adozione del provvedimento finale sul progetto.