Reynders, bene l'Italia sulla riforma della giustizia

BRUXELLES - L'Ue esprime "un apprezzamento molto positivo" sulle riforme italiane nel campo della giustizia. Lo ha detto Didier Reynders, commissario europeo alla Giustizia nel corso della presentazione dell'EU Justice Scoreboard 2022. In particolare si è sottolineato lo sforzo di investimento "nella digitalizzazione" e la lotta "al pregresso" dei casi e dunque "la lunghezza dei procedimenti". "Ora monitoreremo il progresso delle riforme e i risultati entreranno nel prossimo Scoreboard", ha aggiunto.

"Il Quadro di valutazione della giustizia dell'Ue celebra la sua decima edizione come strumento di analisi molto apprezzato dalla comunità giudiziaria europea. Nell'ultimo decennio, abbiamo visto il Quadro di valutazione evolversi da una panoramica di indicatori di base a una raccolta completa di informazioni di alta qualità", ha aggiunto Reynders parlando dello Scoreboard. "Ci aiuta a identificare le opportunità di miglioramento e ad affrontare i rischi per i nostri sistemi giudiziari: dati oggettivi e di alta qualità sono una base fondamentale per i nostri sforzi volti a sostenere lo stato di diritto e l'indipendenza della giustizia".