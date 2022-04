Vestager, con nuove norme democrazie rivendicano web

BRUXELLES - Con il Digital Markets Act (Dma) e il Digital Services Act (Dsa) le democrazie rivendicano finalmente lo spazio digitale, da cui sono state tenute fuori per troppo tempo". Così la commissaria Ue alla concorrenza, Margrethe Vestager, durante la sua audizione alla commissione giuridica del Parlamento europeo. "Anche dopo l'approvazione del Dma continueremo a vedere comportamenti anti-icompetitivi, io non temo certo la disoccupazione per il mio ruolo, anche con il Dma ci saranno casi da analizzare e su cui restare vigili", ha spiegato Vestager. "Non vogliamo monopoli ma se nasceranno il Dma chiarirà loro le responsabilità che devono assumersi", ha evidenziato.