BRUXELLES, 18 MAR - Dal lancio della Piattaforma Digitale Multilingue della Conferenza sul futuro dell'Europa al 20 febbraio, ultima data per pubblicazione delle raccomandazioni, i contributi dei cittadini europei al dibattito sul futuro dell'Unione sono stati in tutto 43.734, suddivisi in, 16.274 proposte, 21.264 commenti e 6.196 eventi che hanno raccolto in tutto oltre mezzo milioni di partecipanti (550.061).

Lo rende noto la segreteria della conferenza nel rapporto pubblicato oggi sulla piattaforma stessa. Stando al rapporto, nel periodo analizzato vi sono stati tre picchi di partecipazione. Il primo in concomitanza con il lancio del piattaforma, il secondo intorno al inaugurazione della Conferenza sul Futuro di Europa il 9 maggio scorso e il terzo la scorsa settimana prima della scadenza di accettazione dei contributi il febbraio scorso Il tema della democrazia europea è stato quello che ha registrato il più alto livello di contributi, oltre 7500, al secondo posto i cambiamenti climatici e l'ambiente con 7.315 contributi.

Anche per quanto riguarda i commenti la democrazia europea è risultato il tema più dibattuto con oltre 4.200 commenti seguito dal clima (3100 contributi). Alle proposte raccolte tramite piattaforma digitale sarà dedicata l'intera plenaria del 29-30 aprile in programma a Strasburgo. Le idee confluiranno poi nella relazione finale della Conferenza che verrà consegnata alle istituzioni Ue come base delle iniziative che dovranno essere avviate per metterle in grado di affrontare meglio le sfide del futuro.