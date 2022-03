Le Regioni chiedono di scorporare il cofinanziamento dal deficit

BRUXELLES - L'Unione europea dovrebbe adottare una "regola d'oro del cofinanziamento" per scorporare dal calcolo del deficit e del debito questa spesa pubblica a carico degli Stati membri e degli enti locali quando questi contribuiscono a progetti nell'ambito dei fondi di coesione. È la richiesta del Comitato europeo delle Regioni, che venerdì ha adottato il parere sulla questione del ministro-presidente vallone Elio Di Rupo (Ps). "La contabilità europea si sta rivelando catastrofica per le autorità pubbliche", ha detto Di Rupo. Il cofinanziamento dovrebbe, secondo il Comitato delle regioni, essere esentato dalle norme del Patto di stabilità e crescita dell'Ue in materia di disavanzo pubblico e debito, così facilitando la capacità di investimento delle autorità pubbliche. "Idem per gli investimenti nella transizione climatica e nella digitalizzazione. Siamo realistici, non sperimenteremo un minimo di stabilità di bilancio prima del 2024", ha sottolineato Di Rupo. La Commissione darà istruzioni questa settimana sugli orientamenti di bilancio per il 2023.Le regole di bilancio europee, che raccomandano di limitare il disavanzo pubblico al 3% del Pil e il debito pubblico al 60%, sono state sospese all'inizio dell'emergenza sanitaria. La sospensione dovrebbe essere revocata a fine 2022.

