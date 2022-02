Ultimi giorni per il bando sulle montagne "smart"

BRUXELLES, 24 FEB - C'è ancora tempo per proporre un'iniziativa che renderà i territori montani sempre più orientati al futuro. È lo scopo del bando europeo "Montagne intelligenti", nell'ambito della Convenzione europea della montagna, organizzata in collaborazione con Cia - Agricoltori Italiani, nel Parco della Sila il prossimo 25 ottobre.L'evento quest'anno sarà incentrato sul tema della digitalizzazione e diviso in sei sottotemi: qualità della vita, lavoro, mobilità, economia verde, digitalizzazione e gestione delle risorse naturali.I contributi sono aperti fino al 28 febbraio. Saranno selezionate due iniziative per ciascun workshop, poi presentate al pubblico durante la Convenzione europea della Montagna.Più dettagli qui: https://www.euromontana.org/en/smart-mountains-call-for-successf ul-initiatives-for-the-xii-european-mountain-convention/