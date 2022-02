Lunedì il corso sull'innovazione nel Mediterraneo

BRUXELLES, 24 FEB - Al via lunedì l'accademia Interreg Euro-med per promuovere l'innovazione per le transizioni sostenibili nel Mediterraneo. Attraverso la piattaforma Ue "Panoramed" e con il sostegno della Catalogna, il corso dovrebbe fornire a professionisti, responsabili politici e cittadini gli strumenti per orientare le politiche regionali.Ci si può ancora iscrivere qui: https://www.interreg-euro-med-academy.eu/mod/page/view.php?id=30