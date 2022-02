Approvate norme per la difesa dei lavoratori dalle sostanze cancerogene

BRUXELLES - Via libera dal Parlamento europeo alle nuove regole per la protezione dei lavoratori contro le sostanze cancerogene e altre sostanze pericolose, stabilendo dei limiti di esposizione omogenei per tutti le normative di sicurezza sul lavoro dei Paesi Ue. Nel testo, approvato con 686 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni, gli eurodeputati hanno ottenuto per la prima volta l'inclusione delle sostanze reprotossiche, ovvero sostanze dannose per la riproduzione e che possono causare infertilità. Le nuove regole prevedono anche dei limiti di esposizione professionale per i composti di acrilonitrile e di nichel, e rivedono al ribasso il valore limite per il benzene. Inoltre, la Commissione dovrà presentare un piano d'azione sui limiti di esposizione professionale per altre 25 sostanze e una procedura per ridurre i limiti di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina entro il 2022. La relazione del Parlamento chiede anche più protezione per gli operatori sanitari che trattano medicinali pericolosi. Sui medicinali il testo chiede alla Commissione di elaborare una definizione e di stabilire un elenco indicativo di farmaci pericolosi e delle linee guida sulla loro preparazione, somministrazione e smaltimento.