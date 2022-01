Ue, bene Enel su uguaglianza genere per dipendenti e clienti

BRUXELLES - Bruxelles esprime "soddisfazione" per l'impegno di Enel a favore dell'uguaglianza per dipendenti e clienti. A dirlo è la commissaria europea per l'uguaglianza, Helena Dalli, al termine di un colloquio con il presidente di Enel, Michele Crisostomo, per discutere dell'uguaglianza di genere e della gestione della diversità nel settore energetico. Crisostomo si trova oggi nella capitale belga per l'inaugurazione di una 'JuiceBox', la stazione di ricarica per veicoli elettrici di Enel X, presso la residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Bruxelles.