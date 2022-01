Dall'Ue 385,5 milioni al fondo di solidarietà contro l'emergenza Covid

BRUXELLES - La Commissione ha completato i pagamenti dell'assistenza del Fondo di solidarietà Ue per far fronte all'emergenza sanitaria del coronavirus a 19 Paesi per un importo totale di 385,5 milioni di euro.

Ciò si aggiunge ai 132,7 milioni di euro pagati nel 2020 agli Stati membri che hanno richiesto un anticipo. In totale, fanno 529,3 milioni di euro.

Dal 2020 all'Italia sono stati assegnati 76,2 milioni.