Aumentano i contagi in Italia, calano nei paesi dell'Est

BRUXELLES - Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise e Umbria in giallo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano in rosso scuro, tutte le altre regioni in rosso.

È l'istantanea dell'incidenza dei contagi Covid in Italia secondo la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

In Europa, il giallo e il rosso coprono ampie regioni della Spagna, della Romania e della Bulgaria. Francia settentrionale, Germania settentrionale, Svezia e Finlandia sono in rosso, il resto del continente è rosso scuro.