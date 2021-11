Inaugurata al CdE una mostra su 29 itinerari culturali italiani

STRASBURGO - Le bellezze naturali dell'Italia, la sua cultura, il suo artigianato sono al centro della mostra dedicata ai 29 itinerari culturali che attraversano il nostro Paese inaugurata oggi a Strasburgo nella sede del Consiglio d'Europa (CdE) alla presenza dell'ambasciatore Michele Giacomelli.

"Nel suo programma per la presidenza di turno del comitato dei ministri del CdE l'Italia ha espresso chiaramente quanto tiene agli itinerari culturali", ha detto la segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric. "Vista la ricchezza in bellezza del Paese, non sorprende affatto che 29 dei 45 itinerari culturali certificati sinora dal Consiglio d'Europa si snodino attraverso l'Italia", ha aggiunto.

La mostra è articolata in 29 pannelli, uno per ogni itinerario culturale. Ogni pannello racconta la storia dell'itinerario, è corredato di fotografie che mostrano i luoghi dove passa, oltre a fornire la lista degli altri Paesi che attraversa. Affinché un itinerario possa essere certificato dal Consiglio d'Europa, che ha lanciato questa iniziativa nel 1987 con il Cammino di Compostela, occorre che il 'percorso culturale' attraversi almeno tre Paesi. La mostra, che a gennaio si trasferirà nei locali dell'istituto culturale italiano a Strasburgo, è poi destinata a toccare altre tappe fino al mese di maggio, quando terminerà la presidenza di turno italiana del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.