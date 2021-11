Eurostat, Pil della Zona euro sale del 2,2% nel terzo trimestre

BRUXELLES - Nel terzo trimestre del 2021, il Pil è aumentato del 2,2% nell'area dell'euro e del 2,1% nella Ue-27 rispetto al trimestre precedente. Lo comunica Eurostat nelle sue stime aggiornate, in linea con la stima preliminare pubblicata a fine ottobre. Nel secondo trimestre del 2021 il Pil era cresciuto del 2,1% nell'area euro e del 2% nei Ventisette. Rispetto al terzo trimestre del 2020 la crescita del Pil nell'Eurozona è del 3,7%, nella Ue del 3,9%. Per i Paesi per cui sono disponibili i dati, l'Austria (+3,3%) ha registrato l'aumento più marcato sul trimestre precedente, seguita da Francia (+3%) e Portogallo (+2,9%). L'talia registra +2,6%.