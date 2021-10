Una studentessa bresciana al Parlamento europeo, qui i giovani più rappresentati

STRASBURGO - "Noi giovani tendiamo a dire che non siamo rappresentati abbastanza da questa questa cerchia elitaria che sono i politici . Qui finalmente riusciamo a dire la nostra, riusciamo a mettere in campo le nostre idee e a condividerle tra di noi nella speranza di essere realmente rappresentati nell'Europa e in quello che sarà il progetto di un'Europa futura più unita e più forte". Così Sara Filicetti, studentessa universitaria di 26 anni di Brescia, una degli italiani selezionati per far parte dei 200 cittadini che compongono il quarto panel della Conferenza sul futuro dell'Europa in corso questo fine settimana negli uffici del Parlamento europeo a Strasburgo.

"L'Europa può offrire tanto dal punto di vista dell'Istruzione. Penso che non ci siano abbastanza opportunità per i giovani come borse di studio e fondi, quindi vorrei che ci si muovesse in questa direzione", ha aggiunto Filicetti. Le proposte discusse dai cittadini durante i panel confluiranno nel documento finale di raccomandazioni indirizzate alle istituzioni dell'Ue per predisporre quei cambiamenti necessari per poter affrontare con strumenti e politiche più adeguate le sfide del futuro.

