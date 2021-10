Donato, gruppo ID all'Eurocamera ha deliberato la mia espulsione

STRASBURGO "Il bureau del Gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo ha deliberato la mia espulsione. Avevo chiesto di restare come membro indipendente, ma la Lega non lo ha permesso. Anche questa è la politica...".

Così via Twitter l'eurodeputata Francesca Donato, ex Lega. Lo scorso 21 settembre Donato aveva annunciato la sua decisione di uscire dalla Lega. "La mia scelta è maturata dopo mesi in cui i valori in cui credo fermamente, quelli dell'uguaglianza, della libertà individuale e della dignità umana, sono stati sempre più calpestati dai provvedimenti presi dal governo nazionale, di cui la Lega fa parte", aveva affermato.