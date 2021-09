Conferenza sul Futuro dell'Ue, si parte oggi con le prime proposte dei cittadini

BRUXELLES - Al via a Strasburgo il primo dei quattro panel dei cittadini della Conferenza sul futuro dell’Europa. I primi 200, degli 800 cittadini selezionati, si riuniranno oggi alle 14.00 e durante tutto il fine settimana negli uffici del Parlamento europeo per discutere di economia, giustizia sociale, lavoro/istruzione, gioventù, cultura, sport e trasformazione digitale.

I panel a loro volta eleggeranno 20 rappresenti ciascuno che parteciperanno assieme ad alcuni eurodeputati, deputati nazionali e rappresentati di organizzazioni sindacali e di categoria alle assemblee plenaria della conferenza di cui la prima è prevista per il 22-23 ottobre sempre a Strasburgo. Le proposte discusse dai cittadini confluiranno sulla piattaforma digitale della conferenza e contribuiranno ai lavori della conferenza il cui compito sarà quello di redigere un documento finale di raccomandazioni per le istituzione Ue per meglio affrontare le sfide del futuro.

SEGUI LA DIRETTA: