Ue adotta un quadro per i green bond, un passo avanti verso l'emissione

BRUXELLES - La Commissione europea ha adottato un quadro per i green bond, cioè le obbligazioni verdi che ha intenzione di emettere a ottobre. Il quadro è un passo avanti verso l'emissione, perché fornisce a chi investe in questi titoli la certezza che i fondi mobilitati saranno destinati a progetti verdi e che la Commissione riferirà in merito al loro impatto ambientale.

Bruxelles intende emettere obbligazioni verdi per 250 miliardi di euro, pari al 30% dell'emissione totale di NextGenerationEU, entro il 2026. Il commissario al Bilancio, Johannes Hahn, ha ricordato che l'operazione "ci farà diventare il più grande emittente di obbligazioni verdi al mondo. Questo è anche un segno del nostro impegno a favore della sostenibilità e pone la finanza sostenibile al centro dello sforzo di ripresa dell'Ue."