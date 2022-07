Comunicato Stampa: Parte il progetto “GIOVANI VOLONTARI PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO- FOR NATURE, FOR US”

Mario Parrella, Amministratore delegato della web company USB SRL - Universal Site Business e Francesco Marino - Presidente del WWF Napoli OdV hanno sottoscritto il protocollo d’intesa del progetto “GIOVANI VOLONTARI PROTAGONISTI DEL CAMBIA-MENTO - FOR NATURE, FOR US“

Il progetto che si svolgerà in presenza e online, sulla piattaforma dell WWF - One Planet School, si svolgerà in due fasi. Nella fase 1 è prevista una serie di seminari e workshop informativi per nuove figure professionali nell’ambito del Green Job e per poter aumen-tare il livello di consapevolezza che, anche dal punto di vista imprenditoriale, un’altra realtà è possibile perché già esiste.

La fase 2, invece, prevede che i 2 migliori corsisti svolgeranno uno stage retribuito presso USB e svolgeranno attività a supporto delle attività del WWF Napoli.

La fase 1 della durata di circa n.3 mesi , in presenza e da remoto, si svolgerà presso la sala riunione di USB , presso le oasi Oasi WWF Campania e presso altri contesti territo-riali WWF Campania ed istituzionali.

Moduli del corso

Il WWF, grazie ai suoi esperti di rilevanza nazionale e regionale, curerà i seguenti argo-menti:

· Mission WWF: I nostri valori - La nostra organizzazione - il Territorio,

· One Planet School : l’Oasi della Mente - Conosci, Connetti, Agisci,

· Workshop generativo - team building/dinamiche di gruppo,

· Il sistema Oasi WWF,

· Le nostre Campagne: Generazione Clima, Generazione Mare, Food4Future, Rena-ture Italy, For Nature For Us,

· I nostri progetti: Ri-Party-Amo, Urban Nature, Aule Natura, Stop ai Pesticidi/Agroe-cologia, Liberiamo i Fiumi,

· Avvocati del Panda - Vigilanza Ambientale WWF,

· Sono previste testimonianze di imprese, enti e altre associazioni.

USB - Web Company specializzata in siti web, e-commerce, social media marketing, otti-mizzazione SEO, advertising, soluzioni grafiche e strategie integrate, che svolge la sua at-tività in ambito nazionale, curerà i seguenti moduli:

· Comunicazione digitale: creazione di un prodotto, cura dell’immagine di un marchio, sviluppo delle strategie di marketing e gestione della customer base.

· - Scrittura creativa: utilizzo strategico della punteggiatura, scelta del tone of voice, organizzazione dei contenuti e tecniche di scrittura persuasiva

· - Grafica digitale: briefing e ideazione, composizione creativa, formati e utilizzo mi-rato dei tools.

· - Social Media: analisi del cliente, creazione strategia, sviluppo piano editoriale e realizzazione di campagne di advertising finalizzate al raggiungimento di determi-nati obiettivi.

Il regolamento, le condizioni generali di partecipazione e il programma saranno pubblicati sulle seguenti pagine social e sui seguenti siti:

pagina Facebook: WWF Napoli

pagina Facebook: WWF Campania

pagina Facebook: WWF Campania News

https://www.universalsitebusiness.com/

https://wesart.it/welcome/

L’iniziativa è riservata a laureandi, laureati e diplomati di scuole secondarie di se-condo grado con formazione in ambito tecnico scientifico residenti in Campania.

L’ammissione al corso è a insindacabile giudizio della commissione.

Il corso partirà nel mese di ottobre in occasione dell’iniziativa del WWF Italia Urban Nature e sarà certificato dal WWF Italia ( Ente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione)

