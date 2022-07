Comunicato Stampa: BOOK FUNNEL: Giacomo Bruno annuncia il suo 29° libro

Milano, 18.07.2022 – A meno di un mese dal lancio del suo 28° libro “Personal Brand 3X”, Giacomo Bruno annuncia sui social di aver terminato la stesura del suo 29° libro sui temi del marketing e dell'editoria. Il titolo “BOOK FUNNEL. Il Sistema Automatico di Marketing per Acquisire Clienti a Costo Zero con un Libro Bestseller e Creare un Business da 1.000.000€ in Tutti i Settori”.

“Dopo 20 anni di lavoro, ho deciso di condividere tutte le strategie di marketing che utilizziamo ogni giorno per i nostri Autori.” ha dichiarato su Facebook Giacomo Bruno, Presidente di Bruno Editore “Si tratta di un tema molto tecnico, quello dei Book Funnel . Ovvero di come usare i Libri per fare marketing e acquisire clienti online.”

“Era il lontano 2003 quando nella mia tesi di laurea ho parlato di funnel e di optin page, era un qualcosa che avevo già cominciato ad utilizzare a fine anni 90’ tra i primi al mondo probabilmente ed è un qualcosa su cui ho e abbiamo maturato, insieme al mio team, tantissima esperienza.” continua Giacomo Bruno.

Un funnel è un sistema di marketing a imbuto che fa entrare i clienti nei tuoi canali attraverso prodotti gratuiti o poco costosi, per poi offrirgli contenuti di valore e formarli a offerte di importi più elevati.

Si fanno delle pubblicità per lo scaricamento di un libro, in modo che al cliente non serva un grande sforzo per iniziare a conoscerti, e per averlo dovrà mettere i suoi dati e l’email su una Optin Page. A quel punto parte in automatico una sequenza di email che gli offre contenuti di valore e lo rende informato e competente sull’argomento. Infine le email lo reindirizzano su una Sales Page dove si offre l’acquisto di un prodotto più costoso.

Ecco allora che il libro diventa lo strumento più potente in assoluto per consegnare valore e posizionarsi come un’autorità del campo. Il libro che diamo in regalo è un libro vero che ha avuto un grande lancio di marketing e che è stato Bestseller numero 1 su Amazon , il più scaricato in assoluto, quindi un libro di valore con una redazione dietro che ci ha lavorato e con un autore serio e importante. Questo libro converte molto e permette di creare dei veri e propri fan.

“Da anni in Bruno Editore utilizziamo questo modello per i nostri libri, per i libri dei nostri dottori, commercialisti, architetti, dentisti, avvocati, consulenti ; funziona in maniera incredibile. Il libro di alto valore converte di più di qualsiasi altro strumento”, conclude Giacomo Bruno

Il libro uscirà dopo l’estate, ma al momento è disponibile un Video-Training gratuito qui: https://www.bookfunnel.it

***

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 29 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “ book funnel ” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore